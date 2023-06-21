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20 июня, 23:32

ФК "Сочи" оформил переход словенца Крамарича и чеха Медведева

<p>Мартин Крамарич (слева) и Юрий Медведев (справа). Обложка © <a href="https://pfcsochi.ru/news/2023-2024/martin-kramarich-v-fk-sochi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pfcsochi.ru</a></p>

Мартин Крамарич (слева) и Юрий Медведев (справа). Обложка © pfcsochi.ru

Футбольный клуб "Сочи" подписал контракты со словенским полузащитником Мартином Крамаричем и чешским защитником Юрием Медведевым. Оба пополнили состав клуба в качестве свободных агентов, сообщается на официальном сайте сочинцев.

Крамарич будет выступать под седьмым номером. Последним клубом 25-летнего футболиста был словенский ФК "Браво", за который в минувшем сезоне он забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Крамарича в 500 тысяч евро.

Медведев выступал за словацкий "Слован Братислава", с которым на протяжении пяти лет становился чемпионом страны и дважды обладателем национального кубка. За клуб игрок провел 120 матчей, забил три мяча и отдал 15 голевых передач.

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А ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал современных футболистов. Те, кто выступал в прошлые времена, тренировались больше, уверен он. А сегодняшние игроки успевают ещё проходить косметические процедуры.

Лариса Сафронова
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