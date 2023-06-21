ФК "Сочи" оформил переход словенца Крамарича и чеха Медведева

Футбольный клуб "Сочи" подписал контракты со словенским полузащитником Мартином Крамаричем и чешским защитником Юрием Медведевым. Оба пополнили состав клуба в качестве свободных агентов, сообщается на официальном сайте сочинцев.

Крамарич будет выступать под седьмым номером. Последним клубом 25-летнего футболиста был словенский ФК "Браво", за который в минувшем сезоне он забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Крамарича в 500 тысяч евро.

Медведев выступал за словацкий "Слован Братислава", с которым на протяжении пяти лет становился чемпионом страны и дважды обладателем национального кубка. За клуб игрок провел 120 матчей, забил три мяча и отдал 15 голевых передач.