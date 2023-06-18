"Волосы успевают покрасить": Ветеран ЦСКА раскритиковал современных футболистов

Современное поколение футболистов тратит меньше сил и энергии, в отличие от их предшественников. Так считает бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарёв (играл с 1964 по 1969 год). Те, кто выступал в прошлые времена, тренировались больше, уверен он. А сегодняшние игроки успевают ещё проходить косметические процедуры.

"В наше время было сложнее играть крайним защитникам, потому что раньше играли персонально. Это сейчас другой футбол пошёл", — рассказал Пономарёв "Газете.ру".

Сейчас, по словам Пономарёва, нет разделения по зонам для крайних нападающих: ни левого, ни правого, кто придёт — того и взяли, главное — закрыть её, заметил ветеран ЦСКА. Он добавил, что это облегчает игру обороне.

"Раньше мы чуть не подыхали, когда приползали в раздевалку. Сразу падали под душ. А сейчас и выходят с проборами на голове, и уходят с проборами. Даже волосы многие успевают покрасить", — заявил Пономарёв.