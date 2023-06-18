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18 июня, 18:21

Молодёжная сборная России по футболу потерпела второе поражение подряд

Молодёжная сборная России проиграла "Торпедо-БелАЗ" в товарищеском матче

Молодёжная сборная России по футболу уступила сверстникам из белорусской команды "Торпедо-БелАЗ" в товарищеском матче. Встреча в Жодино завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол за всю игру на 50-й минуте забил белорусский нападающий Арсений Галушко. Стоит отметить, что для наших ребят этот проигрыш стал вторым подряд. Ранее подопечные Ивана Шабарова уступили молодёжной сборной Белоруссии с разгромным счётом 1:5.

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Лайф писал, что бывший защитник сборной России Юрий Жирков может получить тренерскую должность в ФК "Зенит". Последним клубом 39-летнего футболиста стали "Химки". За "Зенит" Жирков выступал с 2016 по 2021 год.

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Telegram / Молодёжка

Наталья Исакова
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