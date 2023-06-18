Молодёжная сборная России по футболу потерпела второе поражение подряд

Молодёжная сборная России по футболу уступила сверстникам из белорусской команды "Торпедо-БелАЗ" в товарищеском матче. Встреча в Жодино завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол за всю игру на 50-й минуте забил белорусский нападающий Арсений Галушко. Стоит отметить, что для наших ребят этот проигрыш стал вторым подряд. Ранее подопечные Ивана Шабарова уступили молодёжной сборной Белоруссии с разгромным счётом 1:5.