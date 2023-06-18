Мамаев назвал смешным своё возможное возвращение в футбол

Бывший игрок сборной России по футболу Павел Мамаев высказался о возможном возобновлении спортивной карьеры. Спортсмен с улыбкой заявил, что сейчас его никто уже и не позовёт.

"Я занимаюсь своим делом, все это понимают. Ну и это будет смешно, если я решу вернуться. Не будет ли такого предложения, которое заставит вернуться? Ой, ну так тяжело говорить. Предложения могут быть разными, поэтому сложно сказать категорично: "Нет, я не вернусь!" — приводит слова Мамаева телеканал "Матч ТВ".