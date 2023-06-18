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18 июня, 11:23

Мамаев назвал смешным своё возможное возвращение в футбол

Экс-игрок сборной России Мамаев: Будет смешно, если я вернусь в футбол

Бывший игрок сборной России по футболу Павел Мамаев высказался о возможном возобновлении спортивной карьеры. Спортсмен с улыбкой заявил, что сейчас его никто уже и не позовёт.

"Я занимаюсь своим делом, все это понимают. Ну и это будет смешно, если я решу вернуться. Не будет ли такого предложения, которое заставит вернуться? Ой, ну так тяжело говорить. Предложения могут быть разными, поэтому сложно сказать категорично: "Нет, я не вернусь!" — приводит слова Мамаева телеканал "Матч ТВ".

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34-летний игрок объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Последним клубом Мамаева были подмосковные "Химки". Сейчас спортсмен развивает собственную академию в ОАЭ, которую открыл с другим российским футболистом — Фёдором Смоловым.

Обложка ©

ТАСС / Бухарев Олег

Иван Косицын
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