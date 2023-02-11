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11 февраля, 10:32

Павел Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры. В беседе с телеканалом "Матч ТВ" он признался, что хочет больше времени проводить с семьёй.

"Я провёл шикарное лето с женой и новорождённым сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьёй", — сказал он.

Мамаев добавил, что решение об уходе из спорта принял ещё в августе, хотя он получил три-четыре предложения, в том числе и из-за рубежа. От кого именно они поступали, экс-футболист не уточнил. До заявления о завершении карьеры Мамаев находился в статусе свободного агента после ухода из ФК "Химки" в июле 2022 года.

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Ранее бывшая жена заподозрила Павла Мамаева в уклонении от мобилизации. Алана обвинила экс-супруга в попытках уехать из страны.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Оперук
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