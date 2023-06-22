В Петербурге посчитали, что Малком подойдёт "Ювентусу" в случае перехода

Нападающий "Зенита" Малком соответствует уровню туринского "Ювентуса", который, по данным итальянских СМИ, может приобрести бразильца нынешним летом. Такое мнение высказал бывший игрок и тренер петербургского клуба, мастер спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Алексей Стрепетов.

"Прошлый сезон Малком отыграл на высоком уровне, набрал великолепную форму. Заслужил вызов в первую сборную Бразилии, а это показатель его высокого мастерства. Думаю, что Малком подходит к рисунку игры "Ювентуса". Эта команда нуждается в обновлении состава, будет ставить задачу возвращения в Лигу чемпионов", — сказал эксперт в интервью газете "Петербургский дневник".

По мнению Стрепетова, трансфер бразильца в туринский клуб повысит престиж "Зенита". Он также выразил надежду на то, что Малкома сможет заменить Густаво Мантуан, у которого есть и техника, и скорость.