В Петербурге посчитали, что Малком подойдёт "Ювентусу" в случае перехода
Экс-тренер "Зенита" Стрепетов: Малком подходит к рисунку игры "Ювентуса"
Нападающий "Зенита" Малком соответствует уровню туринского "Ювентуса", который, по данным итальянских СМИ, может приобрести бразильца нынешним летом. Такое мнение высказал бывший игрок и тренер петербургского клуба, мастер спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Алексей Стрепетов.
"Прошлый сезон Малком отыграл на высоком уровне, набрал великолепную форму. Заслужил вызов в первую сборную Бразилии, а это показатель его высокого мастерства. Думаю, что Малком подходит к рисунку игры "Ювентуса". Эта команда нуждается в обновлении состава, будет ставить задачу возвращения в Лигу чемпионов", — сказал эксперт в интервью газете "Петербургский дневник".
По мнению Стрепетова, трансфер бразильца в туринский клуб повысит престиж "Зенита". Он также выразил надежду на то, что Малкома сможет заменить Густаво Мантуан, у которого есть и техника, и скорость.
А ранее Малком рассказал, что его сын родился раньше намеченного срока. По словам бразильца, изначально роды были запланированы на 22 мая, поэтому он собирался отыграть в Оренбурге последний матч сезона 20 мая и лететь домой. Однако жизнь поменяла планы футболиста. Это первый ребёнок Малкома и его девушки Летисии.
t.me / Футбольный клуб "Зенит"