В "Спартаке" опровергли слухи об отстранении Промеса от всех матчей

Информация о том, что нападающий "Спартака" Квинси Промес отстранён от участия в соревнованиях, не соответствует действительности. Об этом заявил глава пресс-службы футбольной команды Дмитрий Зеленов.

"Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали", — сказал он журналистам.

До этого на портале Transfermarkt.com была опубликована информация о том, что спортивный суд отстранил Промеса от участия во всех турнирах с 19 июня 2023 года. Именно в этот день в Нидерландах его приговорили к 18 месяцам тюрьмы.