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11 июля, 13:20

В "Спартаке" опровергли слухи об отстранении Промеса от всех матчей

Информация о том, что нападающий "Спартака" Квинси Промес отстранён от участия в соревнованиях, не соответствует действительности. Об этом заявил глава пресс-службы футбольной команды Дмитрий Зеленов.

"Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали", — сказал он журналистам.

До этого на портале Transfermarkt.com была опубликована информация о том, что спортивный суд отстранил Промеса от участия во всех турнирах с 19 июня 2023 года. Именно в этот день в Нидерландах его приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

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Напомним, Квинси Промес получил срок на родине за нападение на двоюродного брата. В 2020 году спортсмен ударил его ножом в колено. Кроме того, футболист проходит по делу о контрабанде наркотиков. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает, что Промесу ничего не грозит в России.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Илья Суриков
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