"Менталитет у него русский": Глушаков назвал Промеса нормальным парнем, который любит баню и коньяк
Глушаков: У игрока "Спартака" Промеса русский менталитет, любит баню и коньячок
Квинси Промес и Денис Глушаков. Обложка ©ТАСС / Станислав Красильников
Полузащитник Денис Глушаков считает игрока московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса главным легионером в истории красно-белых. Об этом он рассказал в беседе со "Спорт-Экспрессом".
"Он столько забил и принёс столько очков! Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам", — сказал Глушаков.
По его словам, Промесу нравится в России. Глушаков считает, что у звёздного футболиста "Спартака" "уже русский менталитет".
"Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок! Он нормальный парень", — подчеркнул Глушаков.
Футболист также вспомнил, как ходил в баню вместе с Промесом. Квинси терпел до последнего, никогда не убегал и парился нормально, уточнил Глушаков.
Ранее Лайф рассказывал о том, что нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса на родине приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошёл в 2020 году: спортсмен ударил брата ножом в колено. Промес также является фигурантом дела о контрабанде наркотиков.