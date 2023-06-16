Болельщики "Спартака" определились с лучшим игроком сезона
Болельщики "Спартака" назвали Промеса лучшим игроком сезона
Полузащитник Квинси Промес признан лучшим футболистом "Спартака" в завершившемся сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
За вингера проголосовало 60% болельщиков. Полузащитник Руслан Литвинов, признанный лучшим молодым игроком команды в сезоне, занял второе место (23%). На третьем — капитан команды защитник Георгий Джикия (7%).
Прошедший сезон оказался самым результативным в карьере Промеса. На счету голландца 25 мячей и 10 голевых передач в 37 матчах. Он стал лучшим бомбардиром-легионером в истории Российской Премьер-лиги.
А ранее стали известны планы главного тренера "Спартака" после отпуска. Агент Гильермо Абаскаля заявил, что специалист вернётся к работе в клубе.