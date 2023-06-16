Болельщики "Спартака" определились с лучшим игроком сезона

Полузащитник Квинси Промес признан лучшим футболистом "Спартака" в завершившемся сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

За вингера проголосовало 60% болельщиков. Полузащитник Руслан Литвинов, признанный лучшим молодым игроком команды в сезоне, занял второе место (23%). На третьем — капитан команды защитник Георгий Джикия (7%).

Прошедший сезон оказался самым результативным в карьере Промеса. На счету голландца 25 мячей и 10 голевых передач в 37 матчах. Он стал лучшим бомбардиром-легионером в истории Российской Премьер-лиги.