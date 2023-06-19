Адвокат пояснил, грозит ли Промесу тюрьма в России

Приговорённому судом Амстердама к 18 месяцам тюрьмы игроку "Спартака" Квинси Промесу ничего не грозит в России. Об этом рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

"Промесу ничего не грозит вообще, потому что преступление он совершил на территории Нидерландов, там был осуждён на полтора года лишения свободы", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

По словам адвоката, Промесу ничего не мешает заниматься футболом, работать в России. Здесь для него не будет никаких правовых последствий. Калинов также сомневается в том, что власти Нидерландов будут пытаться добиться высылки футболиста из РФ, поскольку приговор не суровый. К тому же на процедуру выдачи преступника уходит довольно много времени.

"Но если власти Нидерландов захотят вернуть Промеса, то с Россией заключён международный правовой договор об оказании помощи и, конечно, Промеса могут вернуть на родину", — добавил юрист.