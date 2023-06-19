Футболиста "Спартака" Промеса приговорили к тюремному сроку

Прокуратура требовала для спортсмена два года лишения свободы. Нападающего, в частности, обвинили в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Также суд установил, что прослушиваемые телефонные разговоры, в которых игрок рассказал о нападении на брата, могут служить доказательством по делу.