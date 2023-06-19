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19 июня, 07:34

Футболиста "Спартака" Промеса приговорили к тюремному сроку

Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата

<p>Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса на родине приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Такое решение принял суд Амстердама, сообщает агентство Reuters.

Прокуратура требовала для спортсмена два года лишения свободы. Нападающего, в частности, обвинили в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Также суд установил, что прослушиваемые телефонные разговоры, в которых игрок рассказал о нападении на брата, могут служить доказательством по делу.

Напомним, инцидент произошёл в 2020 году. Государственная прокуратура Нидерландов предъявила Промесу официальное обвинение в покушении на убийство и нападении на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Суд обязал футболиста выплатить компенсацию за нападение.

Прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков

Прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков

Никита Никонов
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