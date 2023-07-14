Регион

Уведомления отключены

14 июля, 10:37

Рамирес после семи сезонов в "Краснодаре" перешёл в "Ференцварош" Черчесова

<p>Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев</p>

Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Эквадорский и российский футболист Кристиан Рамирес вернулся из ФК "Краснодар" в венгерский "Ференцварош", которым в настоящее время руководит экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Ференцварош" и Кристиан Рамирес, который ранее служил в клубе в период с 2015 по 2017 год, в четверг достигли соглашения, поэтому защитник сборной Эквадора продолжит свою роль игрока сборной чемпионата Венгрии", — говорится в заявлении.

Озвучено окончательное решение "Ювентуса" по проекту Суперлиги

Озвучено окончательное решение "Ювентуса" по проекту Суперлиги

Кстати, в начале мая "Ференцварош" выиграл чемпионат Венгрии под руководством российского тренера Станислава Черчесова, который уже дважды приводил клуб к успеху. Чемпионство для клуба стало пятым подряд и 34-м в истории.

Николь Вербер
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • Станислав Черчесов
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров