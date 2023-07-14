Рамирес после семи сезонов в "Краснодаре" перешёл в "Ференцварош" Черчесова

Эквадорский и российский футболист Кристиан Рамирес вернулся из ФК "Краснодар" в венгерский "Ференцварош", которым в настоящее время руководит экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Ференцварош" и Кристиан Рамирес, который ранее служил в клубе в период с 2015 по 2017 год, в четверг достигли соглашения, поэтому защитник сборной Эквадора продолжит свою роль игрока сборной чемпионата Венгрии", — говорится в заявлении.