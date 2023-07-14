Озвучено окончательное решение "Ювентуса" по проекту Суперлиги

Ранее Лайф рассказывал, что в мае Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) официально лишил "Ювентус" 10 очков в Серии A из-за финансовых махинаций. Суд признал руководство клуба виновным в искусственном завышении трансферных сборов с целью роста капитала, что создавало впечатление, будто они владеют гораздо более крупными активами, чем было на самом деле. В результате туринцы опустились на седьмое место в турнирной таблице, имея после 35 туров 59 очков. А по итогам чемпионата "Ювентус" впервые за 12 лет не попал в Лигу чемпионов.