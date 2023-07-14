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13 июля, 22:51

Озвучено окончательное решение "Ювентуса" по проекту Суперлиги

Итальянский "Ювентус" запустил процедуру выхода из проекта футбольной Суперлиги

"Ювентус" приступил к процедуре выхода из проекта футбольной Суперлиги. Информация об этом была опубликована на сайте итальянской команды.

Так команда подтвердила своё желание отказаться от участия в проекте. Правда, есть нюансы. Например, договорные положения диктуют необходимость получения предварительного согласия клубов "Реал" и "Барселона", оставшихся в проекте.

Обвинённые в финансовых махинациях боссы "Ювентуса" согласились с баном в еврокубках

Обвинённые в финансовых махинациях боссы "Ювентуса" согласились с баном в еврокубках

Ранее Лайф рассказывал, что в мае Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) официально лишил "Ювентус" 10 очков в Серии A из-за финансовых махинаций. Суд признал руководство клуба виновным в искусственном завышении трансферных сборов с целью роста капитала, что создавало впечатление, будто они владеют гораздо более крупными активами, чем было на самом деле. В результате туринцы опустились на седьмое место в турнирной таблице, имея после 35 туров 59 очков. А по итогам чемпионата "Ювентус" впервые за 12 лет не попал в Лигу чемпионов.

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ТАСС / Marco Bucco

Анатолий Симоненко
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