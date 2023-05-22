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22 мая, 19:12

"Ювентус" официально лишился десяти очков в чемпионате Италии

Футбольный клуб "Ювентус" официально лишён десяти очков в высшем дивизионе чемпионата Италии — Серии А. Соответствующее решение принял Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC).

Суд признал руководство виновным в искусственном завышении трансферных сборов с целью роста капитала, что создавало впечатление, будто они владеют гораздо более крупными клубными активами, чем было на самом деле. В результате туринцы опустились на седьмое место в турнирной таблице, имея после 35 туров 59 очков.

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Напомним, в январе апелляционный суд FIGC возобновил разбирательство по делу о финансовых махинациях в команде. В итоге с "Ювентуса" сняли 15 очков. Это не понравилось фанатам, которые грозили смертью главе федерации футбола. Туринцы подали апелляцию. Весной Высшее спортивное ведомство страны приказало суду FIGC пересмотреть решение и отменить санкции до нового судебного разбирательства.

Обложка ©

Twitter / JuventusFC

Артур Лапсаков
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