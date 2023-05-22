"Ювентус" официально лишился десяти очков в чемпионате Италии

Суд признал руководство виновным в искусственном завышении трансферных сборов с целью роста капитала, что создавало впечатление, будто они владеют гораздо более крупными клубными активами, чем было на самом деле. В результате туринцы опустились на седьмое место в турнирной таблице, имея после 35 туров 59 очков.