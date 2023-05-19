"Севилья" вышла в финал Лиги Европы, обыграв "Ювентус"

Испанская "Севилья" победила итальянский "Ювентус" в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Игра, которая прошла в Испании, завершилась со счётом 2:1.

В проигравшей команде гол на 65-й минуте забил Душан Влахович, у победителей на 71-й минуте отличился Сусо. В дополнительное время Эрик Ламела принёс победу команде, забив мяч головой, что обеспечило "Севилье" седьмой выход в финал этого турнира.

В финале Лиги Европы "Севилья" встретится с "Ромой", которая в другом полуфинале обыграла немецкий "Байер" со счётом 1:0. Финал Лиги Европы и встреча этих двух команд состоятся 31 мая в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".