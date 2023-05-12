"Севилья" не удержала победу над "Ювентусом", пропустив в компенсированное время

"Севилья" сыграла вничью с "Ювентусом" в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 1:1.

На 26-й минуте первый гол в матче забил Юссеф Эн-Несири. Отыграться туринцам удалось лишь в компенсированное время, после розыгрыша углового точный удар нанёс Федерико Гатти.

В другом полуфинале "Рома" нанесла поражение "Байеру" благодаря голу Эдоардо Бове. Ответные игры в обоих парах состоятся 18 мая.