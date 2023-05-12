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11 мая, 21:02

"Севилья" не удержала победу над "Ювентусом", пропустив в компенсированное время

"Севилья" сыграла вничью с "Ювентусом" в первом полуфинальном матче Лиги Европы

"Севилья" сыграла вничью с "Ювентусом" в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 1:1.

На 26-й минуте первый гол в матче забил Юссеф Эн-Несири. Отыграться туринцам удалось лишь в компенсированное время, после розыгрыша углового точный удар нанёс Федерико Гатти.

В другом полуфинале "Рома" нанесла поражение "Байеру" благодаря голу Эдоардо Бове. Ответные игры в обоих парах состоятся 18 мая.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Реал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Первый гол забил игрок мадридцев Винисиус Жуниор, ответный точный удар на счету Кевина Де Брёйне.

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Twitter / Sevilla FC

Артур Лапсаков
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