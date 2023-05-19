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18 мая, 21:11

Кокорин назван лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра по футболу

Российского нападающего "Ариса" Александра Кокорина признали лучшим игроком чемпионата Кипра сезона-2022/2023 по версии Ассоциации футболистов страны. Награда была вручена на церемонии PASP Football Awards.

На данный момент он забил 13 голов, совершил шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра. С премией футболиста поздравили в телеграм-канале "Ариса".

"Нападающий "Ариса" получил премию Ассоциации футболистов Кипра и признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/2023! В чемпионате Кокорин забил 13 голов, сделал шесть передач и заслужил безграничную любовь болельщиков "Ариса". Саша, мы очень рады за тебя! Делай красиво ещё и ещё!" — указано в сообщении.

Кокорин забил в свои и чужие ворота в матче "Ариса" против АЕК

Кокорин забил в свои и чужие ворота в матче "Ариса" против АЕК

Ранее Лайф писал, что Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате. В матче 32-го тура чемпионата Кипра против "Пафоса" нападающий забил 12-й гол.

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vk.com / ФК "Арис" Лимасол

Анатолий Симоненко
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