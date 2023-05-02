КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 02:52

Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате

Нападающий "Ариса" Александр Кокорин установил собственный рекорд результативности. В матче 32-го тура чемпионата Кипра против "Пафоса" форвард забил 12-й гол в этом сезоне.

Матч состоялся 1 мая, итогом стала победа "Ариса" со счётом 2:1. Клуб возглавил турнирную таблицу первого дивизиона чемпионата Кипра, набрав 67 очков в 32 встречах.

Футбольный агент Агузаров считает, что Кокорину далеко до уровня Вальбуэна

Футбольный агент Агузаров считает, что Кокорину далеко до уровня Вальбуэна

Ранее сообщалось, что Кокорин по окончании срока аренды может вернуться в состав "Фиорентины". Киприоты предпочли бы оставить россиянина себе, но могут с ним распрощаться из-за высокой зарплаты, которую нужно платить футболисту.

Обложка ©

Getty Images / Francesco Pecoraro

Анатолий Симоненко
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