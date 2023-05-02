Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате
Нападающий "Ариса" Александр Кокорин установил собственный рекорд результативности. В матче 32-го тура чемпионата Кипра против "Пафоса" форвард забил 12-й гол в этом сезоне.
Матч состоялся 1 мая, итогом стала победа "Ариса" со счётом 2:1. Клуб возглавил турнирную таблицу первого дивизиона чемпионата Кипра, набрав 67 очков в 32 встречах.
Ранее сообщалось, что Кокорин по окончании срока аренды может вернуться в состав "Фиорентины". Киприоты предпочли бы оставить россиянина себе, но могут с ним распрощаться из-за высокой зарплаты, которую нужно платить футболисту.
Getty Images / Francesco Pecoraro