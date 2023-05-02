Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате

Нападающий "Ариса" Александр Кокорин установил собственный рекорд результативности. В матче 32-го тура чемпионата Кипра против "Пафоса" форвард забил 12-й гол в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Кокорин по окончании срока аренды может вернуться в состав "Фиорентины". Киприоты предпочли бы оставить россиянина себе, но могут с ним распрощаться из-за высокой зарплаты, которую нужно платить футболисту.