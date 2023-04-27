КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 16:50

Футбольный агент Агузаров считает, что Кокорину далеко до уровня Вальбуэна

<p>Александр Кокорин, Матьё Вальбуэна. Фото © ТАСС / imago images / Gribaudi / ImagePhoto, ©Getty Images / James Williamson – AMA</p>

Александр Кокорин, Матьё Вальбуэна. Фото © ТАСС / imago images / Gribaudi / ImagePhoto, ©Getty Images / James Williamson – AMA

Футбольный агент Алан Агузаров не согласен, что в России излишне превозносят иностранных легионеров. Об этом он сказал "Спорт-Экспрессу", комментируя слова футболистов Романа Широкова и Александра Кокорина, не считающих Матьё Вальбуэна и Люка Уилкшира легендами ФК "Динамо".

"Матьё один из тех легионеров, который оставил яркий след, пусть и провёл не так много времени в России. Когда он находился на поле, он творил. Абсолютно заслуженно он был любимчиком у болельщиков, выкладывался на все 100 в каждом эпизоде. При всём уважении к Кокорину, не берусь отвечать за этап проведённый в "Динамо", но в целом он, конечно, и близко не футболист уровня Вальбуэна", — объяснил Агузаров.

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Ранее сообщалось, что нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин по окончании срока аренды может вернуться в состав "Фиорентины". Киприоты предпочли бы оставить россиянина себе, но могут с ним распрощаться из-за высокой зарплаты, которую нужно платить футболисту.

Татьяна Миссуми
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