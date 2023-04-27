Футбольный агент Агузаров считает, что Кокорину далеко до уровня Вальбуэна

Футбольный агент Алан Агузаров не согласен, что в России излишне превозносят иностранных легионеров. Об этом он сказал "Спорт-Экспрессу" , комментируя слова футболистов Романа Широкова и Александра Кокорина, не считающих Матьё Вальбуэна и Люка Уилкшира легендами ФК "Динамо".

"Матьё один из тех легионеров, который оставил яркий след, пусть и провёл не так много времени в России. Когда он находился на поле, он творил. Абсолютно заслуженно он был любимчиком у болельщиков, выкладывался на все 100 в каждом эпизоде. При всём уважении к Кокорину, не берусь отвечать за этап проведённый в "Динамо", но в целом он, конечно, и близко не футболист уровня Вальбуэна", — объяснил Агузаров.