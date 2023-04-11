Кокорин может вернуться из "Ариса" в "Фиорентину"

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин по окончании срока аренды может вернуться в состав "Фиорентины". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Киприоты предпочли бы оставить россиянина себе, но могут с ним распрощаться из-за высокой зарплаты, которую нужно платить футболисту.

Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в "Арис" в августе прошлого года. Первый гол за новую команду россиянин смог забить 16 сентября. Всего в составе "Ариса" он забил 11 голов и сделал шесть результативных передач за 24 игры. Контракт с предыдущим ФК действует до конца июня 2024 года.