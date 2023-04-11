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11 апреля, 15:47

Кокорин может вернуться из "Ариса" в "Фиорентину"

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин по окончании срока аренды может вернуться в состав "Фиорентины". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Киприоты предпочли бы оставить россиянина себе, но могут с ним распрощаться из-за высокой зарплаты, которую нужно платить футболисту.

Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в "Арис" в августе прошлого года. Первый гол за новую команду россиянин смог забить 16 сентября. Всего в составе "Ариса" он забил 11 голов и сделал шесть результативных передач за 24 игры. Контракт с предыдущим ФК действует до конца июня 2024 года.

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Getty Images / Francesco Pecoraro

Ирина Фальке
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