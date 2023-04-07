Клуб АПЛ хотел купить капитана "Динамо" Фомина за €12 млн

Агент капитана московского "Динамо" Даниила Фомина Александр Маньяков рассказал изданию "Спорт-Экспресс", что 26-летний хавбек был близок к переходу в клуб АПЛ "Кристал Пэлас". По его словам, за россиянина готовы были заплатить 12 миллионов евро отступных.

"В январе 2022-го Патрик Виейра, который тогда тренировал команду, отправил СМС моим зарубежным партнёрам: "Мы внимательно следим за Фоминым, это очень хороший футболист. Но сейчас номер один для нас на позиции опорного — Ван де Бек из "Манчестер Юнайтед". Хотим его взять в аренду", — отметил Маньяков.

Однако в последний момент переход голландца сорвался, в итоге он выбрал ливерпульский "Эвертон". А Виейра впоследствии посчитал слишком рискованным брать россиянина в команду на фоне политических событий. В итоге на позицию в "Кристал Пэлас" так никого и не взяли.

Напомним, в августе 2020 года Фомин перешёл в "Динамо" из "Уфы". В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе столичного клуба 29 матчей, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до 2025 года.

