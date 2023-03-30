В "Наполи" опровергли информацию о возможном трансфере защитника ЦСКА Дивеева

Итальянский "Наполи" не планирует приобретать защитника ЦСКА Игоря Дивеева этим летом, откуда такая информация — неизвестно. Так спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли прокомментировал новость о якобы проявленном интересе ФК к футболисту.

"Наполи" предпримет попытку трансфера защитника ЦСКА Игоря Дивеева этим летом? Эта информация не соответствует действительности", — приводит слова Джунтоли "Спорт-Экспресс".

Эти сообщения также не смог подтвердить агент самого спортсмена Олег Ерёмин. Он предложил "отталкиваться от фактов", хотя не стал отрицать, что интерес есть.