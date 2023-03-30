В "Наполи" опровергли информацию о возможном трансфере защитника ЦСКА Дивеева
Итальянский "Наполи" не планирует приобретать защитника ЦСКА Игоря Дивеева этим летом, откуда такая информация — неизвестно. Так спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли прокомментировал новость о якобы проявленном интересе ФК к футболисту.
"Наполи" предпримет попытку трансфера защитника ЦСКА Игоря Дивеева этим летом? Эта информация не соответствует действительности", — приводит слова Джунтоли "Спорт-Экспресс".
Эти сообщения также не смог подтвердить агент самого спортсмена Олег Ерёмин. Он предложил "отталкиваться от фактов", хотя не стал отрицать, что интерес есть.
Ранее совет директоров футбольного клуба "Локомотив" выразил желание продлить сотрудничество с Бариновым и полузащитниками Миранчуком и Жемалетдиновым. По словам агента, руководство клуба хочет "сохранить своих ребят".