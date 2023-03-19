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19 марта, 19:29

ЦСКА обыграл "Зенит" в чемпионате России впервые с 2018 года

Московский ЦСКА после серии поражений и одной ничьей обыграл петербургский "Зенит". Матч 20-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялся на стадионе "ВЭБ-арена" и завершился со счётом 1:0.

Единственный мяч, принёсший победу армейцам, забил на 72-й минуте матча Фёдор Чалов. До этого ЦСКА одерживал победу над "Зенитом" в ноябре 2018 года (2:0). Затем эти команды восемь раз встречались в рамках РПЛ. ЦСКА семь раз проигрывал, один раз игра закончилась ничьей.

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VK / ПФК "ЦСКА-Москва"

Арина Родионова
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