Кокорин забил в свои и чужие ворота в матче "Ариса" против АЕК
Матч между кипрским "Арисом" и греческим АЕК закончился со счётом 1:1. Встреча состоялась 6 мая в рамках 33-го тура чемпионата Кипра по футболу.
Отличился российский форвард "Ариса" Александр Кокорин, который сначала забил мяч в ворота соперника, а затем в свои. При этом команды доигрывали в неполных составах. Так, у АЕК был удалён испанец Анхель Гарсия, у "Ариса" за две жёлтые карточки — кипрский спортсмен Костас Пилеас. Между тем "Арис" за три тура до окончания чемпионата стал лидером турнирной таблицы с 68 очками.
Ранее Лайф писал, что Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате. В матче 32-го тура чемпионата Кипра против "Пафоса" нападающий забил 12-й гол.
T.me / ФК "Арис" Лимасол