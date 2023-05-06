Кокорин забил в свои и чужие ворота в матче "Ариса" против АЕК

Отличился российский форвард "Ариса" Александр Кокорин, который сначала забил мяч в ворота соперника, а затем в свои. При этом команды доигрывали в неполных составах. Так, у АЕК был удалён испанец Анхель Гарсия, у "Ариса" за две жёлтые карточки — кипрский спортсмен Костас Пилеас. Между тем "Арис" за три тура до окончания чемпионата стал лидером турнирной таблицы с 68 очками.