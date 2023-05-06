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6 мая, 18:46

Кокорин забил в свои и чужие ворота в матче "Ариса" против АЕК

Матч между кипрским "Арисом" и греческим АЕК закончился со счётом 1:1. Встреча состоялась 6 мая в рамках 33-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Отличился российский форвард "Ариса" Александр Кокорин, который сначала забил мяч в ворота соперника, а затем в свои. При этом команды доигрывали в неполных составах. Так, у АЕК был удалён испанец Анхель Гарсия, у "Ариса" за две жёлтые карточки — кипрский спортсмен Костас Пилеас. Между тем "Арис" за три тура до окончания чемпионата стал лидером турнирной таблицы с 68 очками.

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Ранее Лайф писал, что Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате. В матче 32-го тура чемпионата Кипра против "Пафоса" нападающий забил 12-й гол.

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T.me / ФК "Арис" Лимасол

Никита Осипов
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