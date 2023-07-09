Обвинённые в финансовых махинациях боссы "Ювентуса" согласились с баном в еврокубках
Corriere dello Sport: Боссы "Ювентуса" согласны с отстранением от еврокубков
Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" готово согласиться с решением УЕФА об исключении из еврокубков на сезон 2023/24. Об этом пишет издание Corriere dello Sport со ссылкой на источник.
По данным СМИ, в ближайшие дни Союз европейских футбольных ассоциаций объявит об отстранении "Старой синьоры" от еврокубков на один сезон из-за дела о финансовых махинациях. Утверждается, что "Ювентус" не будет оспаривать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы клуб не наказали ещё сильнее. Таким образом бьянконери не выступят в розыгрыше Лиги конференций, куда отобрались по итогам чемпионата Италии. При этом они сохранят шанс завоевать путёвку в Лигу чемпионов сезона 2024/25.
В мае Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) официально лишил "Ювентус" 10 очков в Серии A из-за финансовых махинаций. Суд признал руководство клуба виновным в искусственном завышении трансферных сборов с целью роста капитала, что создавало впечатление, будто они владеют гораздо более крупными активами, чем было на самом деле. В результате туринцы опустились на седьмое место в турнирной таблице, имея после 35 туров 59 очков. А по итогам чемпионата "Ювентус" впервые за 12 лет не попал в Лигу чемпионов.
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