Обвинённые в финансовых махинациях боссы "Ювентуса" согласились с баном в еврокубках

Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" готово согласиться с решением УЕФА об исключении из еврокубков на сезон 2023/24. Об этом пишет издание Corriere dello Sport со ссылкой на источник.

По данным СМИ, в ближайшие дни Союз европейских футбольных ассоциаций объявит об отстранении "Старой синьоры" от еврокубков на один сезон из-за дела о финансовых махинациях. Утверждается, что "Ювентус" не будет оспаривать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы клуб не наказали ещё сильнее. Таким образом бьянконери не выступят в розыгрыше Лиги конференций, куда отобрались по итогам чемпионата Италии. При этом они сохранят шанс завоевать путёвку в Лигу чемпионов сезона 2024/25.