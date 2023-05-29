"Ювентус" впервые за 12 лет не попал в Лигу чемпионов
"Ювентус" проиграл "Милану" и впервые за 12 лет не смог попасть в Лигу чемпионов
Туринский "Ювентус" проиграл "Милану" (0:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии и впервые за 12 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов.
Сейчас у туринцев 59 очков и седьмое место в таблице Серии А. В сезоне 2010/2011 "Юве" также финишировал на седьмом месте. Шансы попасть в другие еврокубки у команды сохраняются.
Напомним, в январе апелляционный суд FIGC возобновил разбирательство по делу о финансовых махинациях в "Ювентусе", сняв с клуба 15 очков. Туринцы подали апелляцию. Весной высшее спортивное ведомство страны приказало суду FIGC пересмотреть решение и отменить санкции до нового судебного разбирательства.
Twitter / JuventusFC