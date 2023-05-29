"Ювентус" впервые за 12 лет не попал в Лигу чемпионов

Туринский "Ювентус" проиграл "Милану" (0:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии и впервые за 12 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов.

Сейчас у туринцев 59 очков и седьмое место в таблице Серии А. В сезоне 2010/2011 "Юве" также финишировал на седьмом месте. Шансы попасть в другие еврокубки у команды сохраняются.