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28 мая, 22:23

"Ювентус" впервые за 12 лет не попал в Лигу чемпионов

"Ювентус" проиграл "Милану" и впервые за 12 лет не смог попасть в Лигу чемпионов

Туринский "Ювентус" проиграл "Милану" (0:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии и впервые за 12 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов.

Сейчас у туринцев 59 очков и седьмое место в таблице Серии А. В сезоне 2010/2011 "Юве" также финишировал на седьмом месте. Шансы попасть в другие еврокубки у команды сохраняются.

"Ювентус" официально лишился десяти очков в чемпионате Италии

"Ювентус" официально лишился десяти очков в чемпионате Италии

Напомним, в январе апелляционный суд FIGC возобновил разбирательство по делу о финансовых махинациях в "Ювентусе", сняв с клуба 15 очков. Туринцы подали апелляцию. Весной высшее спортивное ведомство страны приказало суду FIGC пересмотреть решение и отменить санкции до нового судебного разбирательства.

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Twitter / JuventusFC

Артур Лапсаков
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