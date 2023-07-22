Повредившего голеностоп защитника ЦСКА Дивеева прооперируют в Германии

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев, получивший травму в матче за Суперкубок России, будет прооперирован в немецкой клинике, сообщил главврач клуба Эдуард Безуглов. О сроках восстановления футболиста смогут сообщить только после проведения операции.

Ранее агент Дивеева Олег Ерёмин рассказал, что у игрока повреждён голеностоп и нужна операция.

"К сожалению, травма, которую получил Игорь в игре против "Зенита", требует оперативного вмешательства. В ближайшее время он полетит в Германию в сопровождении врача команды", — сказал Безуглов.