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22 июля, 11:20

Повредившего голеностоп защитника ЦСКА Дивеева прооперируют в Германии

<p>Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев, получивший травму в матче за Суперкубок России, будет прооперирован в немецкой клинике, сообщил главврач клуба Эдуард Безуглов. О сроках восстановления футболиста смогут сообщить только после проведения операции.

Ранее агент Дивеева Олег Ерёмин рассказал, что у игрока повреждён голеностоп и нужна операция.

"К сожалению, травма, которую получил Игорь в игре против "Зенита", требует оперативного вмешательства. В ближайшее время он полетит в Германию в сопровождении врача команды", — сказал Безуглов.

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Матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА состоялся в Казани 15 июля. Армейцы уступили "Зениту" со счётом 4:5 в серии пенальти (основное время — 0:0).

Ирина Фальке
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