Повредившего голеностоп защитника ЦСКА Дивеева прооперируют в Германии
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев, получивший травму в матче за Суперкубок России, будет прооперирован в немецкой клинике, сообщил главврач клуба Эдуард Безуглов. О сроках восстановления футболиста смогут сообщить только после проведения операции.
Ранее агент Дивеева Олег Ерёмин рассказал, что у игрока повреждён голеностоп и нужна операция.
"К сожалению, травма, которую получил Игорь в игре против "Зенита", требует оперативного вмешательства. В ближайшее время он полетит в Германию в сопровождении врача команды", — сказал Безуглов.
Матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА состоялся в Казани 15 июля. Армейцы уступили "Зениту" со счётом 4:5 в серии пенальти (основное время — 0:0).