Литва отказала в выдаче виз российскому хавбеку и тренеру "Пюника"

Армянский клуб "Пюник" проведёт в неполном составе ответную встречу 20 июля в эстонской Нарве с клубом "Нарва Транс" в рамках первого раунда Лиги конференций. Причиной тому стало решение литовского консульства в Армении не выдавать шенгенские визы троим членам команды: россиянам Михаилу Коваленко (полузащитник) и Роману Монарёву (помощник главного тренера), а также нигерийцу Таофику Джибрилю (нападающий).

Такие ситуации не новы для армянского клуба в целом и его хавбека Коваленко в частности. В прошлом сезоне в похожих обстоятельствах его не пустили в Литву на матч с "Жальгирисом". Ту встречу "Пюник" проиграл. В случае прохода в следующий этап лиги армянский клуб должен будет сыграть со шведским "Кальмаром", руководство команды ожидает, что и там не обойдётся без визовых проблем.

"У нас и в прошлом году была такая проблема, в игре с вильнюсским "Жальгирисом". В этом году история повторилась с Эстонией, и ещё неизвестно, что будет со Швецией. Эстонскую визу в Армении выдаёт Посольство Литвы, а шведскую — Посольство Польши", — объяснил журналистам "Чемпионата" президент "Пюника" Артур Согомонян.