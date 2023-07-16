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16 июля, 18:19

Крымский клуб зашёл в российский футбол с оглушительной победы

ФК "Севастополь" обыграл ростовский СКА со счётом 3:1

ФК "Севастополь" в напряжённой борьбе победил СКА из Ростова-на-Дону в своём первом матче в российском футболе. Встреча проходила в рамках первого матча нового сезона Второй лиги чемпионата РФ.

Встреча команд в первом туре первой группы дивизиона Б прошла в Севастополе. Финальный счёт матча — 3:1. В составе принимающего клуба голы забили Александр Смирнов на 34-й минуте, Матвей Гуйганов на 38-й и Редван Османов на 63-й. У гостевого клуба забил Павел Соломатин на 11-й минуте.

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Футбольный клуб "Севастополь" получил аттестат для участия в соревнованиях "ЛЕОН Второй лиги" в дивизионе Б 1 июня. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии Футбольной национальной лиги. После этого Украина призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов.

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ФК "Севастополь"

Юрий Лысенко
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