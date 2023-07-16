Крымский клуб зашёл в российский футбол с оглушительной победы

ФК "Севастополь" в напряжённой борьбе победил СКА из Ростова-на-Дону в своём первом матче в российском футболе. Встреча проходила в рамках первого матча нового сезона Второй лиги чемпионата РФ.

Встреча команд в первом туре первой группы дивизиона Б прошла в Севастополе. Финальный счёт матча — 3:1. В составе принимающего клуба голы забили Александр Смирнов на 34-й минуте, Матвей Гуйганов на 38-й и Редван Османов на 63-й. У гостевого клуба забил Павел Соломатин на 11-й минуте.