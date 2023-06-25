Украина призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила в ФИФА и УЕФА письмо по поводу интеграции клубов из Крыма с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"Мы довели до вашего сведения подробности относительно очередных противоправных действий России относительно украинского государства и футбола, в частности попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в регулярные национальные чемпионаты России. Недавно открытые источники сообщили, что ФК "Севастополь" получил сертификат для участия во Второй лиге России (третий национальный дивизион)", — указано в письме.

В нём также говорится, что "российские чиновники планируют привлечь к своим соревнованиям ещё команды из Крыма — "ТСК-Таврия", "Рубин" и "Океан". В письме отмечается, что разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА. В связи с этим УАФ настаивает на рассмотрении ФИФА и УЕФА "данного противоправного процесса поглощения субъектов украинского футбола российской стороной, принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем".