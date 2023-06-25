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25 июня, 11:15

В РФС призвали УЕФА и ФИФА к большей решимости в вопросе отстранения России

Советник президента РФС Сорокин оценил позицию УЕФА и ФИФА по отстранению России

Советник президента Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин оценил позицию УЕФА и ФИФА по отстранению команд из РФ от международных соревнований. Он отметил, что российская сторона делает всё необходимое, стимулирует к диалогу и послаблениям.

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"Но, как я уже неоднократно говорил, хотелось бы больше решимости со стороны наших европейских коллег", — приводит слова Сорокина издание "Спорт-Экспресс".

Ранее в УЕФА выразили уверенность в скором возвращении российских команд к турнирам. Там отметили, что диалог и контакты с Россией всё это время не прерывались.

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Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но потом вопрос был снят с повестки дня.

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Unsplash

Иван Косицын
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