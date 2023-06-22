Дюков: Позиция ФИФА и УЕФА даёт надежду на участие РФ в международных матчах

"Хотел бы поблагодарить представителей ФИФА и УЕФА за то, что приехали. Их речи были обнадеживающими. Они дают надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения о приостановлении решения о неучастии наших команд в международных матчах", — сказал Дюков на пресс-конференции.