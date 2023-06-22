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22 июня, 15:40

Дюков: Позиция ФИФА и УЕФА даёт надежду на участие РФ в международных матчах

Заявления представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дают надежду на скорое возвращение российских клубов и сборных к международным соревнованиям. Об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Хотел бы поблагодарить представителей ФИФА и УЕФА за то, что приехали. Их речи были обнадеживающими. Они дают надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения о приостановлении решения о неучастии наших команд в международных матчах", — сказал Дюков на пресс-конференции.

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Ранее в УЕФА выразили уверенность в скором возвращении российских команд к турнирам. Там отметили, что диалог и контакты с Россией всё это время не прерывались.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Ирина Фальке
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