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22 июня, 11:47

Глава МОК осудил решение Киева запретить украинцам соревноваться с россиянами

<p>Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Фото © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON</p>

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Фото © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не понимает решения Украины запретить своим спортсменам соревноваться с российскими и белорусскими атлетами. Он считает это санкциями против своих же сограждан.

"Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса отобраться на Олимпиаду 2024 года, а свой народ — возможности ими гордиться", — сказал Бах.

Он добавил, что также не может объяснить, "почему украинские спортсмены допущены к участию в теннисе, но не допущены в настольном теннисе", участвуют в велоспорте, но не в плавании, в фехтовании один украинский спортсмен может участвовать в одной дисциплине, а его партнёр по команде не может в другой.

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Напомним, в апреле Министерство молодёжи и спорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также представлены атлеты из России и Белоруссии. Документ обязывает чиновников отзывать делегации из командировок, если украинцы выходят соревноваться с российскими и белорусскими коллегами. В случае если приказ будет нарушен, федерации по конкретному виду спорта грозит лишение статуса национальной.

Ирина Фальке
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