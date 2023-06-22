Глава МОК осудил решение Киева запретить украинцам соревноваться с россиянами

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не понимает решения Украины запретить своим спортсменам соревноваться с российскими и белорусскими атлетами. Он считает это санкциями против своих же сограждан.

"Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса отобраться на Олимпиаду 2024 года, а свой народ — возможности ими гордиться", — сказал Бах.

Он добавил, что также не может объяснить, "почему украинские спортсмены допущены к участию в теннисе, но не допущены в настольном теннисе", участвуют в велоспорте, но не в плавании, в фехтовании один украинский спортсмен может участвовать в одной дисциплине, а его партнёр по команде не может в другой.