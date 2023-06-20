Полиция нагрянула с обысками в штаб-квартиру оргкомитета Олимпийских игр в Париже
Пресс-служба МОК подтвердила обыски в офисе оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже
Полиция нагрянула с обысками в штаб-квартиры организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в парижском пригороде Сен-Дени. Об этом сообщили во вторник источники агентства AFP и газеты Le Monde. Причину рейда связывают с деятельностью оргкомитета и государственного органа Solideo, который среди прочего отвечает за инфраструктуру олимпийских объектов.
"Обыски проводятся в ходе расследования, возбуждённого по факту незаконного получения выгоды по части заключения контрактов в рамках организации Олимпийских игр", — пояснили источники в правоохранительных органах.
Международный олимпийский комитет (МОК) факт проведения обысков подтвердил. В комментариях зарубежному изданию функционеры указали, что организаторы Олимпиады сотрудничают со следствием.
"Нам известно, что полиция проводит обыски в штаб-квартире оргкомитета Игр в Париже. Мы были проинформированы, что они полностью сотрудничают с властями в этом вопросе", — утверждает пресс-служба МОК.
Напомним, что Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Девиз Игр — Venez partager. Изначальными кандидатами на проведение Игр были Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Рим (Италия). К концу заявочного процесса четыре из шести городов — все за исключением Лос-Анджелеса и Парижа — отозвали свои заявки из-за опасений по поводу размера, стоимости и сложности организации Олимпийских игр.