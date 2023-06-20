Полиция нагрянула с обысками в штаб-квартиру оргкомитета Олимпийских игр в Париже

Полиция нагрянула с обысками в штаб-квартиры организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в парижском пригороде Сен-Дени. Об этом сообщили во вторник источники агентства AFP и газеты Le Monde. Причину рейда связывают с деятельностью оргкомитета и государственного органа Solideo, который среди прочего отвечает за инфраструктуру олимпийских объектов.

"Обыски проводятся в ходе расследования, возбуждённого по факту незаконного получения выгоды по части заключения контрактов в рамках организации Олимпийских игр", — пояснили источники в правоохранительных органах.

Международный олимпийский комитет (МОК) факт проведения обысков подтвердил. В комментариях зарубежному изданию функционеры указали, что организаторы Олимпиады сотрудничают со следствием.

"Нам известно, что полиция проводит обыски в штаб-квартире оргкомитета Игр в Париже. Мы были проинформированы, что они полностью сотрудничают с властями в этом вопросе", — утверждает пресс-служба МОК.