На Украине опубликован приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами

Министерство молодёжи и спорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также представлены атлеты из России и Белоруссии. Об этом заявил депутат Верховной рады Жан Беленюк. Он опубликовал снимок приказа в соцсетях. Согласно документу, за непослушание спортивные федерации будут лишать финансирования.

Приказ, запрещающий спортсменам с Украины соревноваться с представителями России и Белоруссии. Фото © Telegram / Жан Беленюк

"Вот мы и дождались официального приказа", — написал Беленюк.

Документ обязывает чиновников отзывать делегации из командировок, если украинские спортсмены выходят соревноваться с российскими и белорусскими коллегами. В случае если приказ будет нарушен, чиновникам полагается подать документы на лишение федерации по конкретному виду спорта статуса национальной. После этого госфинансирование будет закончено. Правда, дата на приказе не указана. Когда именно он вступит в силу, тоже не ясно. Украинские власти официально появление документа пока не прокомментировали.