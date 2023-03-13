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13 марта, 12:51

Мысль о российских спортсменах на Олимпиаде довела украинскую теннисистку до панической атаки

Украинская теннисистка Цуренко отказалась играть с белоруской Соболенко из-за панической атаки

<p>Леся Цуренко. Обложка © Getty Images / Robert Prange</p>

Леся Цуренко. Обложка © Getty Images / Robert Prange

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась играть с белоруской Ариной Соболенко из-за панической атаки. Это произошло в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

"Несколько дней назад разговаривала с СЕО WTA Стивом Саймоном. Я была абсолютно шокирована услышанным. Он сказал, что сам не поддерживает происходящее на Украине, а мнение игроков из России и Белоруссии только их собственное", — сказала Цуренко в беседе с порталом "Большой теннис Украины".

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По её словам, гендиректор WTA уверен, что российских и белорусских спортсменов допустят на Олимпиаду. Цуренко призналась, что это довело её до шокового состояния.

"Уже в прошлом матче против Донны Векич было невероятно сложно собраться и играть. Сегодня же у меня началась паническая атака", — заключила 33-летняя теннисистка.

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Ранее Британия призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян в Играх. По данным СМИ, министр культуры страны Люси Фрейзер попросила международных партнёров МОК оказать давление на комитет.

Никита Никонов
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