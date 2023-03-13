Мысль о российских спортсменах на Олимпиаде довела украинскую теннисистку до панической атаки

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась играть с белоруской Ариной Соболенко из-за панической атаки. Это произошло в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

"Несколько дней назад разговаривала с СЕО WTA Стивом Саймоном. Я была абсолютно шокирована услышанным. Он сказал, что сам не поддерживает происходящее на Украине, а мнение игроков из России и Белоруссии только их собственное", — сказала Цуренко в беседе с порталом "Большой теннис Украины".

По её словам, гендиректор WTA уверен, что российских и белорусских спортсменов допустят на Олимпиаду. Цуренко призналась, что это довело её до шокового состояния.

"Уже в прошлом матче против Донны Векич было невероятно сложно собраться и играть. Сегодня же у меня началась паническая атака", — заключила 33-летняя теннисистка.