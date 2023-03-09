Латвия лишила финансирования лучшую теннисистку страны Остапенко за участие в турнирах с россиянами
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Латвийский олимпийский комитет лишил финансирования пятерых спортсменов, в том числе лучшую теннисистку страны Алёну Остапенко. Как сообщил генеральный секретарь организации Карлис Лейниекс, причиной стало то, что атлеты принимали участие в турнирах вместе со спортсменами из России.
О недопустимости финансирования латвийцев, соревнующихся с россиянами и белорусами, в конце февраля заявляла министр образования и науки страны Анда Чакша. 15 февраля министерство и олимпийский комитет заключили договор о сотрудничестве, согласно которому латвийские атлеты и спортивные работники не будут получать деньги из бюджета, если участвуют в состязаниях с гражданами РФ и Белоруссии, независимо от их статуса и решений международных федераций. 7 марта, по словам Лейниекса, на заседании правления комитета было установлено, что в "коммерческих соревнованиях" со спортсменами обеих стран участвовали пять латвийцев — теннисистки Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая, а также велосипедисты Том Скуиньш и Крист Нейландс.
Алёна Остапенко — победительница "Ролан Гаррос" 2017 года и ещё четырёх турниров WTA. В рейтинге лучших теннисисток мира на данный момент она занимает 25-е место (наивысшая позиция — пятая).
Ранее украинский теннисист Олег Приходько выступил против осуждения спортсменов из РФ. Также он рассказал, что Федерация тенниса Украины рекомендовала ему не играть в паре с россиянином Яном Бондаревским, однако он решил продолжить выступления.