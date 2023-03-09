Латвия лишила финансирования лучшую теннисистку страны Остапенко за участие в турнирах с россиянами

О недопустимости финансирования латвийцев, соревнующихся с россиянами и белорусами, в конце февраля заявляла министр образования и науки страны Анда Чакша. 15 февраля министерство и олимпийский комитет заключили договор о сотрудничестве, согласно которому латвийские атлеты и спортивные работники не будут получать деньги из бюджета, если участвуют в состязаниях с гражданами РФ и Белоруссии, независимо от их статуса и решений международных федераций. 7 марта, по словам Лейниекса, на заседании правления комитета было установлено, что в "коммерческих соревнованиях" со спортсменами обеих стран участвовали пять латвийцев — теннисистки Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая, а также велосипедисты Том Скуиньш и Крист Нейландс.