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22 июня, 12:28

В УЕФА выразили уверенность в скором возвращении российских команд к турнирам

В УЕФА выразили надежду, что российская сборная по футболу скоро сможет выйти на поле в рамках международных соревнований. Об этом сказал советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций Йозеф Клемент.

"Мы верим, что совсем скоро мы увидимся с российскими клубами и сборной на международном уровне в духе честной игры. За этот период мы не прерывали связи с Россией и вели диалог", — отметил он в ходе очной конференции Российского футбольного союза (РФС).

По его словам, важно выстраивать мосты между странами, чтобы развитие мирового футбола продолжалось. Клемент добавил, что этот вид спорта успешно пережил пандемию и связанные с этим ограничения, поэтому новые вызовы не должны оказать на него негативное влияние. "Мы твёрдо верим, что футбол способен преодолеть и нынешнюю проблему", — подчеркнул он.

Дюков рассказал, каким бы хотел видеть российский футбол в будущем

Дюков рассказал, каким бы хотел видеть российский футбол в будущем

Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за спецоперации на Украине. В России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Хотя переговоры с УЕФА продолжаются.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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