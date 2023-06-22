В УЕФА выразили уверенность в скором возвращении российских команд к турнирам

В УЕФА выразили надежду, что российская сборная по футболу скоро сможет выйти на поле в рамках международных соревнований. Об этом сказал советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций Йозеф Клемент.

"Мы верим, что совсем скоро мы увидимся с российскими клубами и сборной на международном уровне в духе честной игры. За этот период мы не прерывали связи с Россией и вели диалог", — отметил он в ходе очной конференции Российского футбольного союза (РФС).

По его словам, важно выстраивать мосты между странами, чтобы развитие мирового футбола продолжалось. Клемент добавил, что этот вид спорта успешно пережил пандемию и связанные с этим ограничения, поэтому новые вызовы не должны оказать на него негативное влияние. "Мы твёрдо верим, что футбол способен преодолеть и нынешнюю проблему", — подчеркнул он.