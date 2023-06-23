В РФС назвали обнадёживающими слова чиновников ФИФА и УЕФА

"Это даёт надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения, которые позволят отменить международный бан", — уверен глава РФС.

Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но потом вопрос был снят с повестки дня. Ранее Лайф писал, что сборная России отказалась участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который состоится этим летом.