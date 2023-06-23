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22 июня, 22:05

В РФС назвали обнадёживающими слова чиновников ФИФА и УЕФА

Глава РФС Дюков: Слова чиновников ФИФА и УЕФА дают надежду на снятие бана

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал достаточно обнадёживающими речи представителей ФИФА и УЕФА на прошедшем исполкоме организации. Его слова приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Это даёт надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения, которые позволят отменить международный бан", — уверен глава РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что речь европейских чиновников воодушевила.

В УЕФА выразили уверенность в скором возвращении российских команд к турнирам

В УЕФА выразили уверенность в скором возвращении российских команд к турнирам

Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но потом вопрос был снят с повестки дня. Ранее Лайф писал, что сборная России отказалась участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который состоится этим летом.

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Российский футбольный союз

Лариса Сафронова
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