В РФС назвали обнадёживающими слова чиновников ФИФА и УЕФА
Глава РФС Дюков: Слова чиновников ФИФА и УЕФА дают надежду на снятие бана
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал достаточно обнадёживающими речи представителей ФИФА и УЕФА на прошедшем исполкоме организации. Его слова приводит газета "Спорт-Экспресс".
"Это даёт надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения, которые позволят отменить международный бан", — уверен глава РФС.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что речь европейских чиновников воодушевила.
Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но потом вопрос был снят с повестки дня. Ранее Лайф писал, что сборная России отказалась участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который состоится этим летом.