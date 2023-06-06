Ялтинскому клубу "Рубин" выдали лицензию для выступления во Второй лиге

Футбольная национальная лига (ФНЛ) выдала клубу "Рубин" из Ялты аттестат для участия в соревнованиях Леон Второй лиги в дивизионе Б. Об этом сообщает пресс-служба Второй лиги.

Решение было принято после очередного заседания Комиссии ФНЛ по аттестации футбольных клубов для участия в этих соревнованиях.

"Комиссия Футбольной национальной лиги по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б провела сегодня очередное заседание. По её итогам было принято решение выдать аттестат ФНЛ клубу "Рубин" из Ялты", — сказано в заявлении.