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6 июня, 15:22

Ялтинскому клубу "Рубин" выдали лицензию для выступления во Второй лиге

Футбольная национальная лига (ФНЛ) выдала клубу "Рубин" из Ялты аттестат для участия в соревнованиях Леон Второй лиги в дивизионе Б. Об этом сообщает пресс-служба Второй лиги.

Решение было принято после очередного заседания Комиссии ФНЛ по аттестации футбольных клубов для участия в этих соревнованиях.

"Комиссия Футбольной национальной лиги по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б провела сегодня очередное заседание. По её итогам было принято решение выдать аттестат ФНЛ клубу "Рубин" из Ялты", — сказано в заявлении.

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Ранее Лайф писал о том, что футбольный клуб "Севастополь" получил аттестат для участия в соревнованиях Леон Второй лиги в дивизионе Б.

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Telegram / ФК "Рубин Ялта"

Илья Суриков
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