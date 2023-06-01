Крымский клуб "Севастополь" получил лицензию для выступления во Второй лиге

Футбольный клуб "Севастополь" получил аттестат для участия в соревнованиях "ЛЕОН Второй лиги" в дивизионе Б. Решение было принято на заседании комиссии Футбольной национальной лиги.

"Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б. Среди получивших аттестат — футбольный клуб "Севастополь", — сказано в сообщении.

Российский футбольный союз утвердил разделение Второй лиги на два дивизиона: в дивизионе А будут выступать 20 команд, а в дивизионе Б — более 60 клубов, которые будут разделены на четыре группы и получат соответствующую лицензию РФС.