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30 мая, 14:12

Российские футбольные судьи получат премии по итогам сезона

"СЭ": РФС заплатит судьям премиальные за хорошую работу

Российский футбольный союз заплатит премиальные некоторым судьям по итогам сезона 2022/2023, пишет газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на неназванного представителя службы коммуникаций РФС.

"В РФС действует система премирования судей по итогам сезона. В этом году, как и ранее, арбитры получат вознаграждение, которое будет учитывать личный рейтинг судей и оценку их работы инспекторами", рассказал он.

Как напомнила газета, по итогам прошлого сезона премии получили 12 арбитров, 22 ассистента и четыре инспектора, имена которых не раскрывались. Суммы варьировались в диапазоне от 100 тысяч до двух миллионов рублей. Так, претендовать на выплату мог тот арбитр, который судил не менее 10 матчей чемпионата России и имел средний балл не ниже 8.

Кроме того, можно было получить бонус в 100 тысяч рублей за серию из трёх матчей с оценкой 8,3 балла и более. Подчёркивается, что перед началом сезона 2021/2022 речь шла о следующих премиях:

  • серия из трёх матчей с оценкой 8,3 и более — 100 тысяч рублей;
  • средняя оценка за сезон не ниже 8,0 — 500 тысяч;
  • средняя оценка за сезон не ниже 8,1 — один миллион;
  • средняя оценка за сезон не ниже 8,2 — два миллиона;
  • средняя оценка за сезон не ниже 8,3 — три миллиона.
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Shutterstock

Матвей Константинов
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