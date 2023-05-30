Российские футбольные судьи получат премии по итогам сезона

Российский футбольный союз заплатит премиальные некоторым судьям по итогам сезона 2022/2023, пишет газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на неназванного представителя службы коммуникаций РФС.

"В РФС действует система премирования судей по итогам сезона. В этом году, как и ранее, арбитры получат вознаграждение, которое будет учитывать личный рейтинг судей и оценку их работы инспекторами", — рассказал он.

Как напомнила газета, по итогам прошлого сезона премии получили 12 арбитров, 22 ассистента и четыре инспектора, имена которых не раскрывались. Суммы варьировались в диапазоне от 100 тысяч до двух миллионов рублей. Так, претендовать на выплату мог тот арбитр, который судил не менее 10 матчей чемпионата России и имел средний балл не ниже 8.

Кроме того, можно было получить бонус в 100 тысяч рублей за серию из трёх матчей с оценкой 8,3 балла и более. Подчёркивается, что перед началом сезона 2021/2022 речь шла о следующих премиях: