"Зенит" с победы над "Пари НН" начал защиту титула чемпиона России по футболу
Игроки "Зенита" в победном матче с "Пари НН". Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга на выезде победил "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Оба мяча в ворота нижегородцев забил колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра (57-я и 83-я минута). При этом хозяева с 50-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова.
В следующем туре действующие чемпионы России сыграют с "Ростовом" на выезде, а "Пари НН" отправится в гости к "Уралу". До этого обе команды проведут кубковые матчи: "Зенит" — с "Ахматом", а нижегородцы — с "Динамо".