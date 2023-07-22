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22 июля, 15:03

"Зенит" с победы над "Пари НН" начал защиту титула чемпиона России по футболу

<p>Игроки "Зенита" в победном матче с "Пари НН". Обложка © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2023-07-22-pari-nn-zenit-peterburzhtsy-nachali-chempionat-s-gostevoy-pobedy.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов</a></p>

Игроки "Зенита" в победном матче с "Пари НН". Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга на выезде победил "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Оба мяча в ворота нижегородцев забил колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра (57-я и 83-я минута). При этом хозяева с 50-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова.

В следующем туре действующие чемпионы России сыграют с "Ростовом" на выезде, а "Пари НН" отправится в гости к "Уралу". До этого обе команды проведут кубковые матчи: "Зенит" — с "Ахматом", а нижегородцы — с "Динамо".

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Ранее Лайф писал, что ЦСКА проиграл "Уралу" со счётом 1:2 на выезде. А другой московский клуб — "Динамо" — уступил дома "Краснодару" 1:3.

Никита Никонов
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