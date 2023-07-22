"Зенит" с победы над "Пари НН" начал защиту титула чемпиона России по футболу

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга на выезде победил "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Оба мяча в ворота нижегородцев забил колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра (57-я и 83-я минута). При этом хозяева с 50-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова.