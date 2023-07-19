Регион

Уведомления отключены

19 июля, 07:58

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий "Зенита" Малком в "Аль-Хиляле"

Малком будет получать €18 млн в год в случае перехода в "Аль-Хиляль"

<p>Обложка © ТАСС / Певцова Валентина</p>

Обложка © ТАСС / Певцова Валентина

Игрок петербургского "Зенита" Малком в случае перехода в "Аль-Хиляль" будет получать в клубе из Саудовской Аравии 18 миллионов евро в год. Об этом в соцсетях сообщил журналист Николо Скира.

Предварительно, контракт футболиста с саудовским клубом будет рассчитан до лета 2026 года. Уточняется, что Малком максимально близок к переходу в "Аль-Хиляль".

Малком ответил на вопрос о переходе в "Спартак" на зарплату в 20 млн евро

Малком ответил на вопрос о переходе в "Спартак" на зарплату в 20 млн евро

Ранее Лайф уже писал, что нападающий "Зенита" Малком в скором времени подпишет контракт с командой "Аль-Хиляль". По данным издания Ariyadhiah, трансфер был согласован в ходе переговоров между клубами. Уточнялось, что саудовский клуб сделал "исключительное предложение", после чего и получил одобрение "Зенита" на трансфер. На этой неделе Малком пройдёт медицинское обследование перед подписанием контракта с новой командой.

Иван Косицын
  • Новости
  • Малком
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров