Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий "Зенита" Малком в "Аль-Хиляле"
Малком будет получать €18 млн в год в случае перехода в "Аль-Хиляль"
Обложка © ТАСС / Певцова Валентина
Игрок петербургского "Зенита" Малком в случае перехода в "Аль-Хиляль" будет получать в клубе из Саудовской Аравии 18 миллионов евро в год. Об этом в соцсетях сообщил журналист Николо Скира.
Предварительно, контракт футболиста с саудовским клубом будет рассчитан до лета 2026 года. Уточняется, что Малком максимально близок к переходу в "Аль-Хиляль".
Ранее Лайф уже писал, что нападающий "Зенита" Малком в скором времени подпишет контракт с командой "Аль-Хиляль". По данным издания Ariyadhiah, трансфер был согласован в ходе переговоров между клубами. Уточнялось, что саудовский клуб сделал "исключительное предложение", после чего и получил одобрение "Зенита" на трансфер. На этой неделе Малком пройдёт медицинское обследование перед подписанием контракта с новой командой.