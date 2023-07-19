Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий "Зенита" Малком в "Аль-Хиляле"

Игрок петербургского "Зенита" Малком в случае перехода в "Аль-Хиляль" будет получать в клубе из Саудовской Аравии 18 миллионов евро в год. Об этом в соцсетях сообщил журналист Николо Скира.

Предварительно, контракт футболиста с саудовским клубом будет рассчитан до лета 2026 года. Уточняется, что Малком максимально близок к переходу в "Аль-Хиляль".