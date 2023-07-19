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19 июля, 01:36

"Аль-Хиляль" договорился с "Зенитом" о приобретении Малкома

Ariyadhiah: "Аль-Хиляль" договорился о покупке полузащитника "Зенита" Малкома

Нападающий петербургского "Зенита" Малком в скором времени подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". По данным издания Ariyadhiah, трансфер был согласован в ходе переговоров между клубами.

В материале указано, что клуб сделал "исключительное предложение", после чего и получил одобрение "Зенита" на трансфер. На этой неделе футболист пройдёт медицинское обследование перед подписанием контракта с клубом.

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Ранее Лайф писал, что бывший главный тренер московского "Локомотива" Славен Билич возглавил саудовский "Аль-Фатех".

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