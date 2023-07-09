Бывший тренер "Локомотива" вновь уехал работать в Саудовскую Аравию

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Славен Билич возглавил саудовский "Аль-Фатех". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок контракта с 54-летним специалистом не указывается. В должности он сменил грека Йоргоса Дониса.

Билич тренировал "Локомотив" в сезоне 2012/13. Также он работал в сборной Хорватии и клубах Англии, Турции, Китая и Саудовской Аравии. В октябре 2018 года специалист возглавил "Аль-Иттихад", однако был уволен в феврале 2019-го, не добившись особых успехов.