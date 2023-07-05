Тренер "Реала" Карло Анчелотти в 2024 году возглавит сборную Бразилии
Карло Анчелотти. Обложка © Twitter / Real Madrid C.F.
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в 2024 году возглавит сборную Бразилии. Об этом заявил глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес.
До этого момента наставником национальной команды будет главный тренер "Флуминенсе" Фернандо Диниз, который будет совмещать должности.
"У этого тренера стиль игры даже похож на стиль тренера, который займёт это место на Кубке Америки, — Анчелотти", — цитирует Родригеса канал CNN Brazil.
Ранее Лайф писал, что мадридский "Реал" выкупил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе за 280 млн евро. По словам журналиста Франсуа Галлардо, сделка успешно завершена. Официально о ней пока не объявили.