Тренер "Реала" Карло Анчелотти в 2024 году возглавит сборную Бразилии

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в 2024 году возглавит сборную Бразилии. Об этом заявил глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес.

До этого момента наставником национальной команды будет главный тренер "Флуминенсе" Фернандо Диниз, который будет совмещать должности.

"У этого тренера стиль игры даже похож на стиль тренера, который займёт это место на Кубке Америки, — Анчелотти", — цитирует Родригеса канал CNN Brazil.