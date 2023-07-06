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6 июля, 17:59

"Локомотив" проиграл "Балтике" в товарищеском матче на домашнем поле

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Обложка © Сайт ФК "Локомотив"

Футболисты московского "Локомотива" дома уступили калининградской "Балтике" в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе "РЖД-арена", завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч за всю игру на 51-й минуте забил нападающий гостей Дмитрий Барков. Также в середине второго тайма полузащитник железнодорожников Даниил Куликов не смог реализовать пенальти, пробив в штангу. В следующей игре "Локомотив" встретится с "СКА-Хабаровск", матч пройдёт в воскресенье, 9 июля.

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Ранее в "Локомотиве" рассказали, кто из игроков покинет клуб в июле. Как пояснил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных, сейчас команда настроена укреплять свой состав и дальше, чтобы сформировать "коллектив, способный решать задачи, способный биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника".

Наталья Исакова
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