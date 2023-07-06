"Локомотив" проиграл "Балтике" в товарищеском матче на домашнем поле

Футболисты московского "Локомотива" дома уступили калининградской "Балтике" в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе "РЖД-арена", завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч за всю игру на 51-й минуте забил нападающий гостей Дмитрий Барков. Также в середине второго тайма полузащитник железнодорожников Даниил Куликов не смог реализовать пенальти, пробив в штангу. В следующей игре "Локомотив" встретится с "СКА-Хабаровск", матч пройдёт в воскресенье, 9 июля.