"Локомотив" проиграл "Балтике" в товарищеском матче на домашнем поле
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Футболисты московского "Локомотива" дома уступили калининградской "Балтике" в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе "РЖД-арена", завершилась со счётом 0:1.
Единственный мяч за всю игру на 51-й минуте забил нападающий гостей Дмитрий Барков. Также в середине второго тайма полузащитник железнодорожников Даниил Куликов не смог реализовать пенальти, пробив в штангу. В следующей игре "Локомотив" встретится с "СКА-Хабаровск", матч пройдёт в воскресенье, 9 июля.
Ранее в "Локомотиве" рассказали, кто из игроков покинет клуб в июле. Как пояснил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных, сейчас команда настроена укреплять свой состав и дальше, чтобы сформировать "коллектив, способный решать задачи, способный биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника".