В "Локомотиве" прокомментировали слухи о возможном уходе Дзюбы из-за секс-видео

В середине июня в Сети появилось видео с участием Дзюбы, на котором он обращался к некой женщине, показывая ей своё достоинство и другие интересные части тела. Спустя несколько часов футболист вышел на связь и рассказал, что ролик был снят давно. По словам спортсмена, запись слили в Сеть шантажисты, которые вымогали у него деньги. Кстати, это уже второй подобный инцидент. В 2020 году соцсети также заполонил ролик с обнажённым Дзюбой. Тогда его даже отстранили от игры в сборной России.