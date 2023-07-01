В "Локомотиве" прокомментировали слухи о возможном уходе Дзюбы из-за секс-видео
Юрий Нагорных опроверг информацию об уходе Дзюбы из "Локомотива"
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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал сообщения о возможном уходе Артёма Дзюбы из команды. Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что в течение ближайших дней железнодорожники якобы расторгнут контракт с 34-летним игроком из‑за нового скандала, связанного с интимными роликами с его участием.
"Распространённая два дня назад информация не соответствует действительности", — сказал Нагорных в эфире телеканала "Матч ТВ", тем самым опровергнув слухи о расторжении контракта с Дзюбой.
Он также отметил, что накануне "Локомотив" провёл контрольную игру с "Волгарём", где Дзюба забил гол, а после матча болельщики тепло общались с футболистом.
В середине июня в Сети появилось видео с участием Дзюбы, на котором он обращался к некой женщине, показывая ей своё достоинство и другие интересные части тела. Спустя несколько часов футболист вышел на связь и рассказал, что ролик был снят давно. По словам спортсмена, запись слили в Сеть шантажисты, которые вымогали у него деньги. Кстати, это уже второй подобный инцидент. В 2020 году соцсети также заполонил ролик с обнажённым Дзюбой. Тогда его даже отстранили от игры в сборной России.