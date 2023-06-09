"Видео давнишнее, я там даже не седой": Дзюба вышел на связь после очередного секс-скандала
Дзюба попросил спокойнее относится к новому сливу интимного видео с его участием
Футболист московского "Локомотива" Артём Дзюба обратился к фанатам после того, как новая порция интимных видео с его участием была слита в Сеть. Он заверил, что не переживает о произошедшем и рекомендует остальным тоже относиться к этому поспокойнее.
Дзюба попросил спокойнее относиться к новому сливу интимного видео с его участием. Видео © Телеграм-канал Артёма Дзюбы
"Честно могу сказать, этот эпизод был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому не хочу", — отметил бомбардир.
Дзюба рассказал, что последние два-три дня ему писали неизвестные шантажисты с угрозами и вымогали деньги за публикацию видеокомпромата. Футболист на эти условия не повёлся и добавил, что видео — старые.
"Вскрываются истории давнишние, я там ещё даже не седой", — добавил он.
Напомним, что впервые интимное видео с участием Артёма Дзюбы слили в Сеть в ноябре 2020 года. Позднее он был на время отстранён от выступления за национальную команду. Из-за секс-скандала футболист стал героем мемов, и редкое интервью с тех пор обходится без вопроса о том, как Дзюба и его семья пережили произошедшее. А сегодня в телеграм-каналах появились новые интимные видео с участием футболиста московского "Локомотива".