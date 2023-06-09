"Видео давнишнее, я там даже не седой": Дзюба вышел на связь после очередного секс-скандала

Футболист московского "Локомотива" Артём Дзюба обратился к фанатам после того, как новая порция интимных видео с его участием была слита в Сеть. Он заверил, что не переживает о произошедшем и рекомендует остальным тоже относиться к этому поспокойнее.

Дзюба попросил спокойнее относиться к новому сливу интимного видео с его участием. Видео © Телеграм-канал Артёма Дзюбы

"Честно могу сказать, этот эпизод был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому не хочу", — отметил бомбардир.

Дзюба рассказал, что последние два-три дня ему писали неизвестные шантажисты с угрозами и вымогали деньги за публикацию видеокомпромата. Футболист на эти условия не повёлся и добавил, что видео — старые.

"Вскрываются истории давнишние, я там ещё даже не седой", — добавил он.